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Эрдоган о событиях в Сирии: цель повстанцев-Дамаск

Эрдоган о событиях в Сирии: цель повстанцев-Дамаск

Киев  •  УНН

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Президент Турции выразил поддержку продвижению повстанцев в Сирии в направлении Дамаска. Эрдоган заявил, что хочет, чтобы наступление через Идлиб, Хомута Хомс продолжалось "без инцидентов".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что желает, чтобы продвижение повстанцев в Сирии "продолжалось без инцидентов", считая, что их целью является столица Дамаск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP. 

"Пока Идлиб, Хама и Хомс и, конечно, цель, Дамаск: продвижение противников продолжается. Мы хотим, чтобы это продвижение продолжалось без инцидентов", — сказал Эрдоган.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), базирующейся в Великобритании, повстанцы взяли под свой контроль Аль-Дар Аль-Кабера вблизи Хомса.

Город находится всего в 1 км от военной академии в Хомсе, которая является крупнейшей военной академией в Сирии.

В то же время, сообщает SOHR, многие офицеры и члены 26-й дивизии, батальона противовоздушной обороны, вышли из Тер-Маала, к северу от Хомса.

 Лидер  исламистской группировки "Хаят Тахрир аш-Шам", заявил, что целью повстанцев является свержение авторитарного режима диктатора Башара аль-Асада.

Дополнение

Посольство Украины в Ливане призвало украинцев воздержаться от поездок в Сирию из-за обострения ситуации. Тем, кто находится в стране, рекомендовано соблюдать меры безопасности и рассмотреть возможность выезда.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
damaskДамаск
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