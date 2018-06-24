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Эрдоган набирает 53,5% голосов на выборах президента после обработки 90,8% бюллетеней

Эрдоган набирает 53,5% голосов на выборах президента после обработки 90,8% бюллетеней

Киев  •  УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,5% голосов на президентских выборах после обработки 90,8% избирательных бюллетеней. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило в воскресенье агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение, передает УНН.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 30,4%. Остальные претенденты на пост президента республики пока набирают менее 10% голосов. Лидеру Турции необходимо набрать более 50%, чтобы обеспечить себе победу в первом туре. Иначе второй тур пройдет 8 июля.

По данным Высшей избирательной комиссии, правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Эрдоган, набирает 43,8% после обработки 81,7% избирательных бюллетеней.

Также сообщается, что прокурдской Партия демократии народов проходит в парламент Турции, преодолев 10% -ный барьер.

Остальные политические движения пока не набирают необходимых 10% голосов.

Как сообщал УНН, турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав. Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени.

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