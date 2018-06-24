Ердоган набирає 53,5% голосів на виборах президента після обробки 90,8% бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган набирає 53,5% голосів на президентських виборах після обробки 90,8% виборчих бюлетенів. Такі дані Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини надало в неділю агентство Anadolu, яке має право на їх поширення, передає УНН.
Найближчим конкурентом Ердогана є кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже з показником 30,4%. Решта претендентів на пост президента республіки поки що набирають менше 10% голосів. Лідеру Туреччини необхідно набрати більше 50%, щоб забезпечити собі перемогу в першому турі. Інакше другий тур пройде 8 липня.
За даними Вищої виборчої комісії, правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку, яку очолює президент Ердоган, набирає 43,8% після обробки 81,7% виборчих бюлетенів.
Також повідомляється, що прокурдської Партія демократії народів проходить в парламент Туреччини, подолавши 10% -ний бар’єр.
Решта політичних руху поки що не набирають необхідних 10% голосів.
Як повідомляв УНН, турецькі громадяни уперше в історії у неділю обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.