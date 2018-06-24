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Ердоган набирає 53,5% голосів на виборах президента після обробки 90,8% бюлетенів

Ердоган набирає 53,5% голосів на виборах президента після обробки 90,8% бюлетенів

Київ • УНН

 • 10172 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган набирає 53,5% голосів на президентських виборах після обробки 90,8% виборчих бюлетенів. Такі дані Вищої виборчої комісії (ЦВК) Туреччини надало в неділю агентство Anadolu, яке має право на їх поширення, передає УНН.

Найближчим конкурентом Ердогана є кандидат від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррем Індже з показником 30,4%. Решта претендентів на пост президента республіки поки що набирають менше 10% голосів. Лідеру Туреччини необхідно набрати більше 50%, щоб забезпечити собі перемогу в першому турі. Інакше другий тур пройде 8 липня.

За даними Вищої виборчої комісії, правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку, яку очолює президент Ердоган, набирає 43,8% після обробки 81,7% виборчих бюлетенів.

Також повідомляється, що прокурдської Партія демократії народів проходить в парламент Туреччини, подолавши 10% -ний бар’єр.

Решта політичних руху поки що не набирають необхідних 10% голосів.

Як повідомляв УНН, турецькі громадяни уперше в історії у неділю обирали одночасно президента і новий склад парламенту. Голосування проходило в 81 провінції з 08:00 до 17:00 за місцевим часом.

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