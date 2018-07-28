Эрдоган может посетить Германию в сентябре

Как уточняет издание, планируемый на конец сентября визит станет первым для Эрдогана в качестве президента (последний раз политик был в ФРГ в феврале 2014 года). По данным дипломатического источника в Анкаре, турецкий президент в Германии помимо прочего хотел бы выступить на мероприятии для своих соотечественников. В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре уже приглашал Эрдогана посетить Германию.

Последние годы ознаменовались существенным похолоданием германо-турецких отношений, причиной чего стал целый ряд факторов. В их числе - запрет на выступления турецких политиков в ФРГ, задержания в 2017 году немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Речь идет в первую очередь о корреспонденте газеты Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Тола и правозащитника Петерса Штойдтнере. По данным немецкого МИД, в целом до недавнего времени по политическим мотивам в Турции содержались около 10 граждан ФРГ.

В июле 2017 внешнеполитическое ведомство Германии объявило, что Берлин просматривает экономическую политику в отношении Анкары, а также усиливает рекомендации относительно поездок своих граждан в Турцию. Впоследствии эти меры были отменены, хотя отношения так и не вышли на прежний уровень.

Напомним, в июне текущего года Совет ЕС заявил, что переговоры о вступлении Турции в сообщество практически остановлены.