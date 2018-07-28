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Ердоган може відвідати Німеччину у вересні

Ердоган може відвідати Німеччину у вересні

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Німеччину з державним візитом у вересні 2018 року. Про це повідомила в п'ятницю газета Bild з посиланням на джерела в урядах двох країн, інформує УНН.

Як уточнює видання, планований на кінець вересня візит стане першим для Ердогана в якості президента (останній раз політик був у ФРН у лютому 2014 року). За даними дипломатичного джерела в Анкарі, турецький президент у Німеччині крім іншого хотів би виступити на заході для своїх співвітчизників. У квітні президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові вже запрошував Ердогана відвідати Німеччину.

Останні роки ознаменувалися істотним похолоданням германо-турецьких відносин, причиною чого став цілий ряд факторів. У їх числі - заборону на виступи турецьких політиків у ФРН, затримання в 2017 році німецьких громадян, перш за все журналістів і правозахисників. Йдеться в першу чергу про кореспондента газети Welt Денізе Юджель, перекладачку Мешале Толу і правозахисника Петерса Штойдтнере. За даними німецького МЗС, у цілому до недавнього часу з політичних мотивів у Туреччині утримувалися близько 10 громадян ФРН.

У липні 2017 року зовнішньополітичне відомство Німеччини оголосило, що Берлін переглядає економічну політику щодо Анкари, а також посилює рекомендації відносно поїздок своїх громадян до Туреччини. Згодом ці заходи були скасовані, хоча відносини так і не вийшли на колишній рівень.

Нагадаємо, в червні поточного року Рада ЄС заявив, що переговори про вступ Туреччини до спільноти практично зупинені.

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