Эрдоган хочет сохранить отношения с Москвой, санкций Турции против России не будет - СМИ

ukru
15 марта, 19:03 • 85480 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122542 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113603 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108068 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 97032 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93992 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82334 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116578 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124134 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126802 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101503 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 56683 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 33364 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 44153 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 114322 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116578 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117051 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255802 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285317 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221795 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102380 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124134 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109472 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126870 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129028 просмотра
Актуальное
Эрдоган хочет сохранить отношения с Москвой, санкций Турции против России не будет - СМИ

Эрдоган хочет сохранить отношения с Москвой, санкций Турции против России не будет - СМИ

Киев • УНН

 • 205989 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым сохранять спокойствие и будет поддерживать отношения с обеими странами на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Об этом он сообщил после того, как Москва признала суверенитет так называемых “ДНР” и “ЛНР”, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

Детали

Так, в беседе с журналистами в среду Эрдоган заявил, что Турция сотрудничает как с Россией, так и с Украиной, не будет прекращать отношения и не планирует вводить санкции против Москвы.

“У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. То же самое с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, если вы спросите меня, потому что наша страна имеет высокие интересы в этом отношении”, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что необходимо “провести тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий”, которые необходимо предпринять против России, отметив, что шаги необходимо предпринимать “деликатно”, пишет издание.

Президент Турции отметил также, что в недавнем телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским изложил позицию Турции в отношении территориальной целостности Украины и что Турция не приемлет никаких действий, нарушающих Минские соглашения.

“Я сказал ему, что мы готовы взять на себя ответственность за то, чтобы кризис был урегулирован путем дипломатии и диалога”, — сказал он, добавив, что сохраняющаяся напряженность представляет угрозу безопасности в Черном море.

“Мы надеемся, что наши черноморские соседи Россия и Украина немедленно вернутся за стол переговоров”, — добавил он.

По его мнению, Турция уже встала на сторону Украины в отношении аннексии Крыма Россией и недавнего признания Путиным так называемых “республик”, отвергнув его за нарушение территориальной целостности Украины.

Ранее

21 февраля президент России Владимир Путин признал “независимость” так называемых “ЛНР” и “ДНР” на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для “поддержания мира”.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимыми “Л/ДНР” заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы