Эрдоган хочет сохранить отношения с Москвой, санкций Турции против России не будет - СМИ

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым сохранять спокойствие и будет поддерживать отношения с обеими странами на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Украиной. Об этом он сообщил после того, как Москва признала суверенитет так называемых “ДНР” и “ЛНР”, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.