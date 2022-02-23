Ердоган хоче зберегти відносини з Москвою, санкцій Туреччини проти Росії не буде - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає за необхідне зберігати спокій і буде підтримувати відносини з обома країнами на тлі напруженості у відносинах між Росією і Україною. Про це він повідомив після того, як Москва визнала суверенітет так званих "ДНР" і "ЛНР", пише УНН з посиланням на Daily Sabah.
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Так, в бесіді з журналістами в середу Ердоган заявив, що Туреччина співпрацює як з Росією, так і з Україною, не припинятиме відносини і не планує вводити санкції проти Москви.
"У нас є політичні, військові та економічні відносини з Росією. Те ж саме з Україною. Ми не можемо відмовитися від цього, якщо ви запитаєте мене, тому що наша країна має високі інтереси в цьому відношенні", — сказав Ердоган.
Він зазначив, що необхідно "провести ретельні розрахунки, щоб з'ясувати плюси і мінуси дій", які необхідно зробити проти Росії, зазначивши, що кроки необхідно робити "делікатно", пише видання.
Президент Туреччини зазначив також, що в недавній телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським виклав позицію Туреччини щодо територіальної цілісності України і що Туреччина не сприймає жодних дій, що порушують Мінські угоди.
"Я сказав йому, що ми готові взяти на себе відповідальність за те, щоб криза була врегульована шляхом дипломатії і діалогу", — сказав він, додавши, що напруженість становить загрозу безпеці в Чорному морі.
"Ми сподіваємося, що наші чорноморські сусіди Росія і Україна негайно повернуться за стіл переговорів", — додав він.
На його думку, Туреччина вже встала на бік України щодо анексії Криму Росією і недавнього визнання Путіним так званих "республік", відкинувши його через порушення територіальної цілісності України.
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21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримки миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежними "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.