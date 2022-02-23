Ердоган хоче зберегти відносини з Москвою, санкцій Туреччини проти Росії не буде - ЗМІ

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає за необхідне зберігати спокій і буде підтримувати відносини з обома країнами на тлі напруженості у відносинах між Росією і Україною. Про це він повідомив після того, як Москва визнала суверенітет так званих "ДНР" і "ЛНР", пише УНН з посиланням на Daily Sabah.