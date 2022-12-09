Эрдоган анонсировал новые переговоры с путиным и Зеленским

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"Чтобы решить этот кризис (зерновой - ред.), у меня будут переговоры с господином путиным в воскресенье. Также у меня будут переговоры с господином Зеленским", - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил также, что "решительно защищая территориальную целостность Украины, мы также выступали против разжигания огня в регионе иррациональной политикой по отношению к россии".

Дополнение

Турция давно указывала на готовность к посредничеству, при этом воздерживаясь от присоединения к санкциям Запада против россии из-за ее вторжения в Украину и поддерживая хорошие отношения как с Киевом, так и с москвой. Она дважды принимала мирные переговоры между москвой и Киевом, но последняя встреча состоялась в марте и не дала результатов.

При посредничестве Турции в частности было заключено "зерновое соглашение" о вывозе из портов Украины заблокированного вторжением россии зерна.