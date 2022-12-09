Ердоган анонсував нові переговори з путіним та Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що у неділю, 11 грудня, проведе переговори з президентом рф володимиром путіним на тему зернового коридору, а також, що заплановано розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Anadolu, пише УНН.
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"Щоб вирішити цю кризу (зернову - ред.), я матиму переговори із паном путіним у неділю. Також у мене будуть переговори із паном Зеленським", - сказав Ердоган.
Ердоган зазначив також, що "рішуче захищаючи територіальну цілісність України, ми також виступали проти розпалювання вогню в регіоні ірраціональною політикою щодо росії".
Доповнення
Туреччина давно вказувала на готовність до посередництва, при цьому утримуючись від приєднання до санкцій Заходу проти росії через її вторгнення до України та підтримуючи добрі відносини як з Києвом, так і з москвою. Вона двічі приймала мирні переговори між москвою та Києвом, але остання зустріч відбулася в березні і не принесла результатів.
За посередництва Туреччини зокрема було укладено "зернову угоду" щодо вивезення з портів України заблокованого вторгненням рф зерна.