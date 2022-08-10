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Эпопея завершена: посол в Ливане рассказал о судьбе судна, которое перевозило украденное украинское зерно

Эпопея завершена: посол в Ливане рассказал о судьбе судна, которое перевозило украденное украинское зерно

Киев • УНН

 • 2932866 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ во время брифинга рассказал о судьбе сирийского судна Laodicea, которое перевозило украденное украинское зерно, передает УНН.

Цитата

“Наконец-то завершились две эпопеи в Ливане: первая эпопея с сирийским судном Laodicea, которое перевозило ворованную украинскую муку, ячмень из Крыма в Тартус через Ливан. Также вторая эпопея – это судно Razoni, которое было первым украинским судном, которое вышло из одесского порта и направлялось в порт Триполя в Ливане. Наконец-то это судно пришвартовалось в порт Мерсин в Турции. И это означает, что все проблемы вокруг этого судна уже исчезли”, – заявил Осташ.

Детали

Относительно ситуации вокруг судна Laodicea посол объяснил, что есть преступная система, по которой постоянно перевозят украденное зерно из Украины. Канал перевозки может быть через Турцию, напрямую в Сирию, а также в другие страны Ближнего Востока. 

“Это такая сделка, в которой участвуют русские. В списке судов, которые перевозят краденое зерно из Украины, – 87 судов. И вот у нас была информация о том, что Laodicea есть в этом списке. Мы постоянно работаем с радарами вокруг морского трафика в Ливане. И вот мы запеленговали этот корабль неожиданно возле Триполи, хотя он был заявлен на Тартус. Но, тем не менее, он пошел в Триполи. И вот наша команда, которая уже научилась работать с такими случаями, потому что мы уже не допускали в Ливан около десятка раз другие суда, сразу включилась в работу”, – рассказал Осташ.

Он отметил, что судно удалось арестовать сначала на 72 часа, а затем еще раз на столько же. Соответственно, было возбуждено уголовное производство и гражданское дело. Украина обращалась к дипломатическим партнерам разных посольств, которые помогали в этом деле. И сразу четыре страны предоставили спутниковые снимки корабля Laodicea в Феодосии, где он загружался. Несмотря на то, что он назвал портом загрузки Кавказ, весь мир понял, что он грузился в Крыму, в Украине.

“Это была наша большая победа, что мы не допустили это судно для разгрузки в Ливане. После расследования мы поняли, что все документы и сертификаты, заявленные русскими, – фейковые. Они были выписаны не на крымский элеватор, а на порт в Бейрут, и на порт в Триполи, хотя судно было заявлено на Тартус”, – добавил он.

Дополнение

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия ячменем, вывезенным с оккупированных территорий. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно увозило из временно оккупированной россией Крыма муку. Пшеница была украдена из временно захваченного оккупантами Бердянска в Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинской сельскохозяйственной продукцией, которую украла россия. Такое решение фактически поощряет россию к дальнейшим кражам. Ливан тем самым подрывает собственную продовольственную безопасность, отталкивая Украину как партнера.

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