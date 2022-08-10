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Епопея завершена: посол у Лівані розповів про долю судна, яке перевозило крадене українське зерно

Епопея завершена: посол у Лівані розповів про долю судна, яке перевозило крадене українське зерно

Київ • УНН

 • 2932869 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу розповів про долю сирійського судна Laodicea, яке перевозило крадене українське зерно, передає УНН.

Цитата

“Нарешті завершилися дві епопеї у Лівані: перша епопея із сирійським судном Laodicea, яке перевозило крадене українське борошно, ячмінь з Криму до Тартусу через Ліван. Також друга епопея – це судно Razoni, яке було першим українським судном, яке вийшло з одеського порту і прямувало до порту Тріполю в Лівані. Нарешті це судно пришвартувалося до порту Мерсін у Туреччині. І це означає, що всі проблеми навколо цього судна вже зникли”, – заявив Осташ.

Деталі

Щодо ситуації навколо судна Laodicea посол пояснив, що є злочинна система, за якою постійно перевозять крадене зерно з України. Канал перевезення може бути через Туреччину, напряму до Сирії, а також до інших країн Близького Сходу. 

“Це така оборудка, в якій беруть участь росіяни. Загалом у списку суден, які перевозять вкрадене зерно з України, – 87 суден. І от ми мали інформацію про те, що Laodicea є у цьому списку. Ми працюємо постійно з радарами навколо морського трафіку в Лівані. І ось ми запеленгували цей корабель несподівано біля Тріполі, хоча він був заявлений на Тартус. Але тим не менш, він пішов до Тріполі. І ось наша команда, яка вже навчилася працювати з такими випадками, бо ми вже не допускали до Лівану близько десятка разів інші судна, одразу включилася в роботу”, – розповів Осташ.

Він зазначив, що судно вдалося заарештували спочатку на 72 години, а потім ще раз на стільки ж. Відповідно, було відкрито кримінальне провадження і цивільну справу. Україна зверталася до дипломатичних партнерів різних посольств, які допомагали у цій справі. І одразу чотири країни надали супутникові знімки корабля Laodicea у Феодосії, де він завантажувався. Незважаючи на те, що він назвав портом завантаження Кавказ, увесь світ зрозумів, що він вантажився у Криму, в Україні.

“Це була наша велика перемога, що ми не допустили це судно для розвантаження в Лівані. Після розслідування ми зрозуміли, що всі документи і сертифікати, які були заявлені росіянами, – фейкові. Вони були виписані не на кримський елеватор, а на порт у Бейрут, і на порт в Тріполі, хоча судно було заявлене на Тартус”, – додав він.

Доповнення

Посольство України в Лівані повідомило про захід 27 липня у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Згодом посол повідомив, що пришвартоване в Лівані сирійське судно везло з тимчасово окупованого росією Криму борошно. Пшениця була вкрадена з тимчасово захопленого окупантами Бердянська у Запорізькій області.

Ліван відкинув заяву України про крадіжку зерна.

Суд у Лівані зняв арешт із сирійського судна Laodecia з українською сільськогосподарською продукцією, яку вкрала росія. Таке рішення фактично заохочує росію до подальших крадіжок. Ліван цим підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як партнера.

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