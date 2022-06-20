"Эпопея в стиле мыльной оперы или многосерийное детективное расследование": политолог рассказал, почему ОПЗ до сих пор не приватизирован

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“Там целая эпопея в стиле мыльной оперы или многосерийного детективного расследования. Вопрос приватизации начинался с 2000-х годов. Я более-менее знаком с периодом, который был в 2015 году, когда действительно вплотную подошли к его приватизации, но попытка была сорвана.

Можно себе представить и заключить, что такая длинная история была обусловлена ​​тем, что это предприятие, как лакомый кусок, было интересным для крупных российских игроков, которые хотели получить над ним контроль. И, конечно, были влиятельные украинские персонажи, заинтересованные в том, чтобы сохранить контроль над работой предприятия, над его активами и это противостояние тянулось.

В 2015 году, когда была попытка его приватизации, когда действительно было готово все — вмешалось НАБУ и, собственно говоря, их усилиями эта приватизация была сорвана. После этого предприятие, оказавшееся в центре скандала, в том числе благодаря Саакашвили (тогдашний глава Одесской облгосадминистрации — ред.) перестало быть интересным крупным инвесторам.

(...)

Я не буду оперировать на уровне предположений. Но что касается интереса крупных российских бизнесменов к ОПЗ, возможно, и Дмитрий Мазепин был среди них, то это действительно факт известный”, — рассказал политолог.

Мазепин, Саакашвили и ОПЗ

В 2015 году в издании “Зеркало недели” была приведена информация российского издания “Дни” о том, что переговоры о покупке ОПЗ вел Дмитрий Мазепин — тогдашний владелец российского холдинга “Уралхим” и “Тольяттиазот”.

В СМИ отмечалось — Мазепин якобы уже обсудил такую ​​возможность с главой тогдашней Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили. В “Уралхиме” такой интерес и переговоры с Михеилом Саакашвили отрицали, однако такое возражение было вполне естественным, если учесть политическую ситуацию — отметили тогда журналисты “Зеркала недели”.

Добавим

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над Одесским припортовым заводом, через который его предприятие “ТольяттиАзот” транспортирует свой аммиак в другие страны.

Возможность такого транзита и экспорта аммиака в дальнейшем у российского “ТольяттиАзот” реально возможна только по одному пути — через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.

В среднем ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака через этот аммиакопровод. От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.