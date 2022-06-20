"Эпопея в стиле мыльной оперы или многосерийное детективное расследование": политолог рассказал, почему ОПЗ до сих пор не приватизирован
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Одесский припортовый завод – одно из главных предприятий Украины, которое, в частности, занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Приватизацию ОПЗ объявляли неоднократно почти 20 лет, но она так и не состоялась. По мнению политолога Андрея Мыселюка, причины “пробуксовки” с приватизацией лежат как внутри страны, так и за ее пределами, передает УНН.
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“Там целая эпопея в стиле мыльной оперы или многосерийного детективного расследования. Вопрос приватизации начинался с 2000-х годов. Я более-менее знаком с периодом, который был в 2015 году, когда действительно вплотную подошли к его приватизации, но попытка была сорвана.
Можно себе представить и заключить, что такая длинная история была обусловлена тем, что это предприятие, как лакомый кусок, было интересным для крупных российских игроков, которые хотели получить над ним контроль. И, конечно, были влиятельные украинские персонажи, заинтересованные в том, чтобы сохранить контроль над работой предприятия, над его активами и это противостояние тянулось.
В 2015 году, когда была попытка его приватизации, когда действительно было готово все — вмешалось НАБУ и, собственно говоря, их усилиями эта приватизация была сорвана. После этого предприятие, оказавшееся в центре скандала, в том числе благодаря Саакашвили (тогдашний глава Одесской облгосадминистрации — ред.) перестало быть интересным крупным инвесторам.
(...)
Я не буду оперировать на уровне предположений. Но что касается интереса крупных российских бизнесменов к ОПЗ, возможно, и Дмитрий Мазепин был среди них, то это действительно факт известный”, — рассказал политолог.
Мазепин, Саакашвили и ОПЗ
В 2015 году в издании “Зеркало недели” была приведена информация российского издания “Дни” о том, что переговоры о покупке ОПЗ вел Дмитрий Мазепин — тогдашний владелец российского холдинга “Уралхим” и “Тольяттиазот”.
В СМИ отмечалось — Мазепин якобы уже обсудил такую возможность с главой тогдашней Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили. В “Уралхиме” такой интерес и переговоры с Михеилом Саакашвили отрицали, однако такое возражение было вполне естественным, если учесть политическую ситуацию — отметили тогда журналисты “Зеркала недели”.
Добавим
Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над Одесским припортовым заводом, через который его предприятие “ТольяттиАзот” транспортирует свой аммиак в другие страны.
Возможность такого транзита и экспорта аммиака в дальнейшем у российского “ТольяттиАзот” реально возможна только по одному пути — через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.
В среднем ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака через этот аммиакопровод. От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов.