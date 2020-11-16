“Эпицентр” Шредингера: в Госпродпотребслужбе рассказали, были ли все-таки нарушения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сеть торговых центром “Эпицентр” перешла на работу онлайн, но не проработала систему в соответствии с противоэпидемическими нормами. Информацию о нарушениях убрали с сайта Госпродпотребслужбы из-за необходимости уточнить адрес центра, где происходило нарушение. Об этом УНН сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
“По „Эпицентру“ у нас было выявлено на Степана Бандеры (нарушение — ред.), мы убрали информацию с сайта, потому что хотим уточнить все адреса, и будет обязательно судебный иск, подготовлены документы в правоохранительных органах для 325 статьи КК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений - ред.). „Эпицентры“ пошли работать на систему онлайн, но недостаточно правильно проработали эту систему — запускали людей в залы, выбирали товары и продавали. Поэтому мы скоммуницируем еще с „Эпицентрами“, чтоб они на субботу-воскресенье организовали правильно работу по системе онлайн”, — сказал Рубан.
Напомним, накануне в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве заявили, что на выходных в столице закрыли массу заведений, работа которых не прекращалась даже из-за введения “карантина выходного дня”. В частности, была приостановлена работа магазина “Эпицентр” на Позняках.
Позже информация, которая касалась непосредственно “Эпицентра”, пропала из сообщения.
В свою очередь в компании заверяют, что торговый гипермаркет “Эпицентр”, расположенный в столице на Позняках, не нарушал карантин выходного дня.