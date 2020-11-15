Епіцентр, Gulliver, Фокстрот: гіганти ринку масово ігнорували локдаун вихідного дня у Києві

ukru
10:24 • 29895 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 70562 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 88456 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 120394 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 115992 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 119404 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 121450 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106569 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113290 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92519 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 114948 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 84410 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 102867 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 54739 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 51005 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 120397 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 84410 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 116254 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 338754 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 271188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 6786 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 23076 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 100502 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 119389 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 119126 перегляди
Актуальне
Епіцентр, Gulliver, Фокстрот: гіганти ринку масово ігнорували локдаун вихідного дня у Києві

Епіцентр, Gulliver, Фокстрот: гіганти ринку масово ігнорували локдаун вихідного дня у Києві

Київ • УНН

 • 27831 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На вихідних у Києві закрили масу закладів, робота яких не припинялася навіть через введення “карантину вихідного дня”. Зокрема, було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках, також діяльність здійснювали ТРК "Gulliver“ та магазин "Фокстрот“ на вулиці Антоновича. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.

“Учасники мобільних груп контролю з’ясували, що не зважаючи на заборону, діяльність здійснювали ТРК "Gulliver“ та магазин "Фокстрот“ по вул. Антоновича, 50 (був відчинений для відвідувачів магазин "Ельдорадо“)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що складені протоколи на уповноважених осіб за ст. 44-3 КУпАП, магазини були зачинені.

“Були випадки, коли магазин Епіцентр, ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу. Зокрема, спільними групами контролю вихідного дня у складі співробітників ГУ Держпродспоживслужби Києва, Муніципальної охорони та департаменту муніципальної безпеки КМДА було здійснено контроль Епіцентру на Григоренка. Він працював у повному обсязі”, — повідомили в відомстві.

Зазначається, що в результаті — діяльність припинена, викликана слідча оперативна група для фіксації злочину відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами Епіцентр під час “карантину вихідного дня”. Матеріали із заявою про злочин були передані до Оболонського УП ГУНП у Києві для внесення до ЄРДР.

Також працівниками Держпродспоживслужби перевірено місця проведення культурно-масових заходів, які анонсували у Києві на сьогодні. Більшість з них не приймали відвідувачів — заклади зачинені. Серед них балет “Лускунчик” у Національній опері України ім. Т. Шевченка, ярмарок “Всі.Свої” у галереї D12, виставка “Освіта за кордоном” — Український дім, програма “Арт-Детективи” — ПінчукАртЦентр, Мюзикл “Кицин дім” — Київський національний академічний театр оперети, авторський курс Т. Прохасько “Письмо як світогляд” — Музей книги і друку, кулінарна школа ігрової англійської — Анти кафе “Часу вагон”, клуб при “Читаки-винахідники” — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ), Фестиваль винахдників Kyiv mini market faire — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ).

Загалом же вказано, що у столиці 15 листопада мобільними групами проведені перевірки 1535 суб’єктів господарювання. За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" за недотримання "карантину вихідного дня". 14 листопада за результатами перевірок на 1420 столичних об’єктах складено 60 таких протоколів.

Так, виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна довелось зачиняти примусово. Такі заходи проводити заборонено, але організатори не скасували її.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92