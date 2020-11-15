Епіцентр, Gulliver, Фокстрот: гіганти ринку масово ігнорували локдаун вихідного дня у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. На вихідних у Києві закрили масу закладів, робота яких не припинялася навіть через введення “карантину вихідного дня”. Зокрема, було припинено роботу магазину "Епіцентр" на Позняках, також діяльність здійснювали ТРК "Gulliver“ та магазин "Фокстрот“ на вулиці Антоновича. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Київ, передає УНН.
“Учасники мобільних груп контролю з’ясували, що не зважаючи на заборону, діяльність здійснювали ТРК "Gulliver“ та магазин "Фокстрот“ по вул. Антоновича, 50 (був відчинений для відвідувачів магазин "Ельдорадо“)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що складені протоколи на уповноважених осіб за ст. 44-3 КУпАП, магазини були зачинені.
“Були випадки, коли магазин Епіцентр, ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу. Зокрема, спільними групами контролю вихідного дня у складі співробітників ГУ Держпродспоживслужби Києва, Муніципальної охорони та департаменту муніципальної безпеки КМДА було здійснено контроль Епіцентру на Григоренка. Він працював у повному обсязі”, — повідомили в відомстві.
Зазначається, що в результаті — діяльність припинена, викликана слідча оперативна група для фіксації злочину відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами Епіцентр під час “карантину вихідного дня”. Матеріали із заявою про злочин були передані до Оболонського УП ГУНП у Києві для внесення до ЄРДР.
Також працівниками Держпродспоживслужби перевірено місця проведення культурно-масових заходів, які анонсували у Києві на сьогодні. Більшість з них не приймали відвідувачів — заклади зачинені. Серед них балет “Лускунчик” у Національній опері України ім. Т. Шевченка, ярмарок “Всі.Свої” у галереї D12, виставка “Освіта за кордоном” — Український дім, програма “Арт-Детективи” — ПінчукАртЦентр, Мюзикл “Кицин дім” — Київський національний академічний театр оперети, авторський курс Т. Прохасько “Письмо як світогляд” — Музей книги і друку, кулінарна школа ігрової англійської — Анти кафе “Часу вагон”, клуб при “Читаки-винахідники” — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ), Фестиваль винахдників Kyiv mini market faire — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ).
Загалом же вказано, що у столиці 15 листопада мобільними групами проведені перевірки 1535 суб’єктів господарювання. За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" за недотримання "карантину вихідного дня". 14 листопада за результатами перевірок на 1420 столичних об’єктах складено 60 таких протоколів.
Так, виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна довелось зачиняти примусово. Такі заходи проводити заборонено, але організатори не скасували її.