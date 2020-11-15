Епіцентр, Gulliver, Фокстрот: гіганти ринку масово ігнорували локдаун вихідного дня у Києві

“Учасники мобільних груп контролю з’ясували, що не зважаючи на заборону, діяльність здійснювали ТРК "Gulliver“ та магазин "Фокстрот“ по вул. Антоновича, 50 (був відчинений для відвідувачів магазин "Ельдорадо“)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що складені протоколи на уповноважених осіб за ст. 44-3 КУпАП, магазини були зачинені.

“Були випадки, коли магазин Епіцентр, ніби закритий для відвідувачів, працює в режимі онлайн-доставки за замовленнями, проте люди всередині є. Кажуть, що замовляють онлайн вже всередині закладу. Зокрема, спільними групами контролю вихідного дня у складі співробітників ГУ Держпродспоживслужби Києва, Муніципальної охорони та департаменту муніципальної безпеки КМДА було здійснено контроль Епіцентру на Григоренка. Він працював у повному обсязі”, — повідомили в відомстві.

Зазначається, що в результаті — діяльність припинена, викликана слідча оперативна група для фіксації злочину відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України: порушення санітарних правил та норм посадовими особами Епіцентр під час “карантину вихідного дня”. Матеріали із заявою про злочин були передані до Оболонського УП ГУНП у Києві для внесення до ЄРДР.

Також працівниками Держпродспоживслужби перевірено місця проведення культурно-масових заходів, які анонсували у Києві на сьогодні. Більшість з них не приймали відвідувачів — заклади зачинені. Серед них балет “Лускунчик” у Національній опері України ім. Т. Шевченка, ярмарок “Всі.Свої” у галереї D12, виставка “Освіта за кордоном” — Український дім, програма “Арт-Детективи” — ПінчукАртЦентр, Мюзикл “Кицин дім” — Київський національний академічний театр оперети, авторський курс Т. Прохасько “Письмо як світогляд” — Музей книги і друку, кулінарна школа ігрової англійської — Анти кафе “Часу вагон”, клуб при “Читаки-винахідники” — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ), Фестиваль винахдників Kyiv mini market faire — Національний комплекс “Експоцентр України” (ВДНГ).

Загалом же вказано, що у столиці 15 листопада мобільними групами проведені перевірки 1535 суб’єктів господарювання. За результатами проведеного контролю складені 55 протоколів про адміністративні правопорушення за ст.44-3 КУпАП "Порушення правил щодо карантину людей" за недотримання "карантину вихідного дня". 14 листопада за результатами перевірок на 1420 столичних об’єктах складено 60 таких протоколів.

Так, виставку котів у Міжнародному виставковому центрі на метро Лівобережна довелось зачиняти примусово. Такі заходи проводити заборонено, але організатори не скасували її.