Эпицентр, Gulliver, Фокстрот: гиганты рынка массово игнорировали локдаун выходного дня в Киеве

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На выходных в Киеве закрыли массу заведений, работа которых не прекращалась даже из-за введения "карантина выходного дня". В частности, была приостановлена работа магазина "Эпицентр" на Позняках, также деятельность осуществляли ТРК "Gulliver" и магазин "Фокстрот" на улице Антоновича. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киев, передает УНН.