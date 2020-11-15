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Эпицентр, Gulliver, Фокстрот: гиганты рынка массово игнорировали локдаун выходного дня в Киеве

Эпицентр, Gulliver, Фокстрот: гиганты рынка массово игнорировали локдаун выходного дня в Киеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На выходных в Киеве закрыли массу заведений, работа которых не прекращалась даже из-за введения "карантина выходного дня". В частности, была приостановлена работа магазина "Эпицентр" на Позняках, также деятельность осуществляли ТРК "Gulliver" и магазин "Фокстрот" на улице Антоновича. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в городе Киев, передает УНН.

"Участники мобильных групп контроля выяснили, что несмотря на запрет, деятельность осуществляли ТРК "Gulliver" и магазин "Фокстрот" по ул. Антоновича, 50 (был открыт для посетителей магазин "Эльдорадо")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что составлены протоколы на уполномоченных лиц по ст. 44-3 КоАП, магазины были закрыты.

"Были случаи, когда магазин Эпицентр, якобы закрытый для посетителей, работает в режиме онлайн-доставки по заказам, однако люди внутри есть. Говорят, что заказывают онлайн уже внутри заведения. В частности, совместными группами контроля выходного дня в составе сотрудников ГУ Госпродпотребслужбы Киева, Муниципальной охраны и департамента муниципальной безопасности КГГА был осуществлен контроль Эпицентра на Григоренко. Он работал в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате - деятельность приостановлена, была вызвана следственная оперативная группа для фиксации преступления в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины: нарушение санитарных правил и норм должностными лицами Эпицентра во время "карантина выходного дня". Материалы с заявлением о преступлении были переданы в Оболонский УП ГУНП в Киеве для внесения в ЕРДР.

Также работниками Госпродпотребслужбы проверено места проведения культурно-массовых мероприятий, которые анонсировали в Киеве на сегодня. Большинство из них не принимали посетителей - учреждения закрыты. Среди них балет "Щелкунчик" в Национальной опере Украины им. Т. Шевченко, ярмарка "Вси.Свои" в галерее D12, выставка "Образование за рубежом" - Украинский дом, программа "Арт-Детективы" - ПинчукАртЦентр, Мюзикл "Кошкин дом" - Киевский национальный академический театр оперетты, авторский курс Т. Прохасько "Письмо как мировоззрение" - Музей книги и печати, кулинарная школа игрового английского - Анти кафе "Времени вагон", клуб при "Читаки-изобретатели" - Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ), Фестиваль изобритателей Kyiv mini market faire - Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

В целом же указано, что в столице 15 ноября мобильными группами проведены проверки 1535 субъектов хозяйствования. По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за несоблюдение "карантина выходного дня". 14 ноября по результатам проверок на 1420 столичных объектах составлено 60 таких протоколов.

Так, выставку кошек в Международном выставочном центре на метро Левобережная пришлось закрывать принудительно. Такие мероприятия проводить запрещено, но организаторы не отменили ее.

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