В Эпицентре заверили, что не нарушали карантин выходного дня

“Информация на Фейсбук-странице Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в г. Киеве, по результатам проверки торгового центра Эпицентр на Позняках в г. Киеве и нарушениям ним требований карантина выходного дня, не соответствует действительности. Обращаем ваше внимание, что сейчас учреждение удалило эту информацию со своей страницы”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе “Эпицентра” отметили, что торговый центр, расположенный на Позняках, о котором шла речь в материале, на выходных работал исключительно на выдачу онлайн-заказов через кассы онлайн-заказов.

“В подтверждение имеем соответствующие записи видеокамер. Никаких нарушений со стороны правоохранительных органов зафиксировано не было”, — подчеркнули в “Эпицентре”.

Напомним, в воскресенье в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве заявили, что на выходных в столице закрыли массу заведений, работа которых не прекращалась даже из-за введения “карантина выходного дня”. В частности, была приостановлена работа магазина “Эпицентр” на Позняках, ТРК “Gulliver” и магазина “Фокстрот”.