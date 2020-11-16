В Епіцентрі запевнили, що не порушували карантин вихідного дня

“Інформація розміщена на Фейсбук-сторінці Головного управління Держспоживслужби України в м. Києві, щодо результатів перевірки торговельного центру Епіцентр на Позняках в м. Києві та порушення ним вимог карантину вихідного дня, не відповідає дійсності. Звертаємо вашу увагу, що наразі установа видалила цю інформацію зі своєї сторінки”, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі “Епіцентру” зазначили, що торгівельний центр, розташований на Позняках, про який йшла мова у матеріалі, вихідними працював виключно на видачу онлайн-замовлень через каси онлайн-замовлень.

“На підтвердження маємо відповідні записи відеокамер. Жодних порушень з боку правоохоронних органів зафіксовано не було”, — підкреслили в “Епіцентрі”.

Нагадаємо, у неділю у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Києві заявили, що на вихідних у столиці закрили масу закладів, робота яких не припинялася навіть через введення “карантину вихідного дня”. Зокрема, було припинено роботу магазину “Епіцентр” на Позняках, ТРК “Gulliver” та магазину “Фокстрот”.