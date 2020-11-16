"Епіцентр" Шредінгера: в Держпродспоживслужбі розповіли, чи були все-таки порушення

"Щодо "Епіцентру" у нас було виявлено на Степана Бандери (порушення - ред.), ми прибрали інформацію з сайту, тому що хочемо уточнити всі адреси, і буде обов'язково судовий позов, підготовлені документи в правоохоронних органах для 325 статті КК (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням - ред.). "Епіцентр" пішли працювати на систему онлайн, але недостатньо правильно пропрацювали цю систему - запускали людей в зали, вибирали товари і продавали. Тому ми ще будемо комунікувати з "Епіцентрами", щоб вони на суботу-неділю організували правильно роботу по системі онлайн", - сказав Рубан.

Нагадаємо, напередодні в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві заявили, що на вихідних в столиці закрили масу закладів, робота яких не припинялася навіть через введення "карантину вихідного дня". Зокрема, була припинена робота магазину "Епіцентр" на Позняках.



Пізніше інформація, яка стосувалася безпосередньо "Епіцентру", пропала з повідомлення.

У свою чергу в компанії запевняють, що торговий гіпермаркет "Епіцентр", розташований в столиці на Позняках, не порушував карантин вихідного дня.



