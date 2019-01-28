Эпицентр ушел в АПК

КИЕВ. 29 января. УНН. “Эпицентр”, более известный как сеть строительных гипермаркетов, набирает обороты в прибыльной, но сравнительно новой для себя сфере — АПК Украины. В этом году компания станет участником госпрограммы и будет претендовать на дотации за развитие аграрной промышленности, сообщает УНН.