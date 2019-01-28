Эпицентр ушел в АПК
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. “Эпицентр”, более известный как сеть строительных гипермаркетов, набирает обороты в прибыльной, но сравнительно новой для себя сфере — АПК Украины. В этом году компания станет участником госпрограммы и будет претендовать на дотации за развитие аграрной промышленности, сообщает УНН.
О планах и инвестициях компании рассказала специалист по аграрным вопросам Светлана Никитюк.
По ее словам, в государственной программе в этом году примут участие два объекта “Эпицентра”: Винницкий элеватор и Закупнянское хлебоприемное предприятие, реконструкция которых уже началась.
Она напомнила, что условием для получения госдотаций является использование отечественного оборудования во время строительства (реконструкции).
В данном случае “Эпицентр” использует оборудование компании ЮГ-Элеватор, стоимость приобретения которого уже частично возмещено из бюджета, сообщила Никитюк.
“Мы недавно частично получили государственную компенсацию в размере 25% стоимости без НДС от стоимости этого оборудования”, — сообщила Никитюк.
Напомним, в этом году ожидается бум строительства элеваторов и других перерабатывающих предприятий.
Обусловлено это острой нехваткой современной инфраструктуры в быстро развивающемся секторе АПК, а также эффективно стимулирующей госпрограммой, выделяющей бюджетные средства на эти нужды.
УНН уже сообщал, что в прошлом году государственные дотации помогли “кормильцам страны” развить свои мощности. Инфраструктуру обновили в частности такие компании, как МХП — производитель курятины, “молочники” Урманское, Екатеринославский и Кищенцы. Всего же по данным МинАПК, дотации за строительство (реконструкцию) животноводческих объектов получили 15 компаний.
Также напомним, если в прошлом году дотировались строительство и реконструкция только животноводческих комплексов, то в этом году к списку добавлены и перерабатывающие предприятия.