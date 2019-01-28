Епіцентр пішов в АПК

ukru
22 березня, 17:51 • 107948 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 166080 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 139906 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 139045 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 128542 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 117628 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 163250 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 171338 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 157355 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 274585 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
5.1 м/с
40 %
756 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 110054 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 112223 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 108328 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 109838 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 70046 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 192252 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 274593 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 234199 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 216260 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 180886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 88551 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 84216 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 97825 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 79454 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 102150 перегляди
Актуальне
Епіцентр пішов в АПК

Епіцентр пішов в АПК

Київ • УНН

 • 15769 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. "Епіцентр", більш відомий як мережа будівельних гіпермаркетів, набирає обертів в прибутковій, але порівняно новій для себе сфері - АПК України. В цьому році компанія стане учасником держпрограми і претендуватиме на дотації за розвиток аграрної промисловості, повідомляє УНН.

Про плани та інвестиції компанії розповіла фахівець з аграрних питань Світлана Нікітюк.

За її словами, в державній програмі в цьому році візьмуть участь два об'єкти "Епіцентру": Вінницький елеватор і Закупнянське хлібоприймальне підприємство, реконструкція яких вже почалася.

Вона нагадала, що умовою для отримання держдотацій є використання вітчизняного обладнання під час будівництва (реконструкції).

У даному випадку "Епіцентр" використовує обладнання компанії ЮГ-Елеватор, вартість придбання якого вже частково відшкодовано з бюджету, повідомила Нікітюк.

"Ми недавно частково отримали державну компенсацію в розмірі 25% вартості без ПДВ від вартості цього обладнання", - повідомила Нікітюк.

Нагадаємо, в цьому році очікується бум будівництва елеваторів та інших переробних підприємств.

Обумовлено це гострою нестачею сучасної інфраструктури у секторі АПК, що швидко розвивається, а також ефективно стимулюючої держпрограмою, що виділяє бюджетні кошти на ці потреби.

УНН вже повідомляв, що в минулому році державні дотації допомогли "годувальникам країни" розвинути свої потужності. Інфраструктуру оновили зокрема такі компанії, як МХП - виробник курятини, "молочники" Урманське, Єкатеринославський і Кищенці. Всього ж за даними МінАПК, дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів отримали 15 компаній.

Також нагадаємо, якщо в минулому році дотувались будівництво і реконструкція тільки тваринницьких комплексів, то в цьому році до списку додані і переробні підприємства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Агроновини

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,087.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,018.40