Епіцентр пішов в АПК

Про плани та інвестиції компанії розповіла фахівець з аграрних питань Світлана Нікітюк.

За її словами, в державній програмі в цьому році візьмуть участь два об'єкти "Епіцентру": Вінницький елеватор і Закупнянське хлібоприймальне підприємство, реконструкція яких вже почалася.

Вона нагадала, що умовою для отримання держдотацій є використання вітчизняного обладнання під час будівництва (реконструкції).

У даному випадку "Епіцентр" використовує обладнання компанії ЮГ-Елеватор, вартість придбання якого вже частково відшкодовано з бюджету, повідомила Нікітюк.

"Ми недавно частково отримали державну компенсацію в розмірі 25% вартості без ПДВ від вартості цього обладнання", - повідомила Нікітюк.

Нагадаємо, в цьому році очікується бум будівництва елеваторів та інших переробних підприємств.

Обумовлено це гострою нестачею сучасної інфраструктури у секторі АПК, що швидко розвивається, а також ефективно стимулюючої держпрограмою, що виділяє бюджетні кошти на ці потреби.

УНН вже повідомляв, що в минулому році державні дотації допомогли "годувальникам країни" розвинути свої потужності. Інфраструктуру оновили зокрема такі компанії, як МХП - виробник курятини, "молочники" Урманське, Єкатеринославський і Кищенці. Всього ж за даними МінАПК, дотації за будівництво (реконструкцію) тваринницьких об'єктів отримали 15 компаній.

Також нагадаємо, якщо в минулому році дотувались будівництво і реконструкція тільки тваринницьких комплексів, то в цьому році до списку додані і переробні підприємства.