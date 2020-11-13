"Эпикур" прокомментировал инцидент с мухой в курятине

Там отметили, что на птицефабрике установлены инсектицидные лампы, а на окнах - антимоскитные сетки. Такое оборудование борется с летающими насекомыми.

"Обслуживание инсектицидных ламп осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и фиксируется в журнале обслуживания инсектицидных ламп", - информируют в "Эпикуре".

Забой курятины осуществляются при наличии ветеринарных свидетельств и справок.

"Во время технологического процесса в цехе постоянно присутствуют мастера и технологи, которые контролируют производство качественной курятины. Проводится ветсанэкспертиза птицы во время забоя, и специалистами ветеринарно-санитарной медицины, осуществляется контроль соблюдения ветеринарно-санитарных правил при производственных процессах, хранения и отгрузки готовой продукции", - утверждают в "Эпикуре".

Продукция "Эпикура" ежедневно проверяется в государственной и собственной лабораториях. Дополнительно - в независимых аккредитованных лабораториях. А работники перерабатывающего комплекса ежемесячно проходят обучение по соблюдению санитарно-гигиенических требований и соблюдения требований внедренной системы НАССР, говорят в пресс-службе компании.

В "Эпикуре" добавили, что в фасовочном цехе предприятия всегда поддерживается температура до + 4°С, которая не позволяет полет насекомых. А прозрачные лотки, в которых реализуется курятина "Эпикур", позволяют визуальный осмотр упакованной продукции перед покупкой.

"Учитывая наличие инсектицидных ламп, на окнах - антимоскитных сеток, постоянной температуры до +4°С градусов и постоянного контроля качества нашим персоналом - наличие насекомых - исключено", - подчеркнули в компании. Вместе с тем, в "Эпикуре" отметили, что любой покупатель может возместить средства за некачественный товар, что предусмотрено ЗУ "О защите прав потребителей".

Параллельно с этим менеджеры компании отслеживают социальные сети и общаются с теми, у кто есть нарекания на продукцию "Эпикура", добавили в пресс-службе предприятия.

Напомним, украинка обнаружила в вакуумно упакованной курятине "Эпикур" муху. Из жалобой она сразу обратилась к производителю - Владимир-Волынской птицефабрике. Ей пообещали разобраться в ситуации, однако на связь больше не вышли.