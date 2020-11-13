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"Епікур" прокоментував інцидент із мухою у курятині

"Епікур" прокоментував інцидент із мухою у курятині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. "Володимир-Волинська птахофабрика" (виробник ТМ "Епікур") слідкує за якістю виробленої продукції, оперативно реагуючи на відгуки покупців. Так у пресслужбі підприємства прокоментували інцидент з мухою у курятині "Епікур", передає УНН.

Там зазначили, що на птахофабриці встановлені інсектицидні лампи, а на вікнах - антимоскітні сітки. Таке обладнання бореться із літаючими комахами.

"Обслуговування інсектицидних ламп здійснюється відповідно до інструкції по експлуатації приладу та фіксується у журналі обслуговування інсектицидних ламп", - інформують в "Епікурі".

Забій курятини здійснюються за наявності ветеринарних свідоцтв та довідок.

"Під час технологічного процесу у цеху постійно присутні майстри та технологи, які контролюють виробництво якісної курятини. Проводиться ветсанекспертиза птиці під час забою, та спеціалістами ветеринарно-санітарної медицини, здійснюється контроль дотримання ветеринарно-санітарних правил під час виробничих процесів, зберігання, і відвантаження готової продукції", - стверджують в "Епікурі".

Продукція "Епікур" щоденно перевіряється у державній і власній лабораторіях. Додатково - у незалежних акредитованих лабораторіях. А працівники переробного комплексу щомісячно проходять навчання щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог та дотримання вимог впровадженої системи НАССР, кажуть у пресслужбі компанії.

В "Епікурі" додали, що у фасувальному цеху підприємства завжди підтримується температура до +4°С, яка не дозволяє політ комах. А прозорі лотки, в яких реалізується курятина "Епікур", дають змогу візуального огляду запакованої продукції перед купівлею.

"Враховуючи наявність інсектицидних ламп, на вікнах – антимоскітних сіток, постійної температури до +4*С градуси та постійного контролю якості нашим персоналом - наявність комах – виключена", - підкреслили у компанії. Разом з тим, в "Епікурі" зауважили, що будь-який покупець може відшкодувати кошти за неякісний товар, що передбачено ЗУ "Про захист прав споживачів".

Паралельно із цим менеджери компанії відслідковують соціальні мережі і комунікують з тими, хто має нарікання на продукцію "Епікур", додали у пресслужбі підприємства.

Нагадаємо, українка виявила у вакуумно упакованій курятині "Епікур" муху. Зі скаргою вона одразу звернулась до виробника – Володимир-Волинської птахофабрики. Їй пообіцяли розібратися у ситуації, однак на зв’язок більше не вийшли.

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