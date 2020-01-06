Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110096 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112697 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111200 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123149 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103678 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107141 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107438 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131755 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130558 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192658 просмотра

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Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась

Епифаний заявил, что Православная Церковь Украины состоялась

Киев  •  УНН

 • 14842 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что Православная Церковь Украина состоялась, однако нужно еще много работать. Об этом он сказал журналистам в понедельник, передает УНН.

"Завершается первый год институционального становления Православной Церкви Украины, и сегодня мы можем сказать, что Православная Церковь Украины, как таковая, состоялась. Но впереди нам нужно еще много работать для того, чтобы все православные украинцы объединились вокруг Киева, чтобы все мы вместе в единой поместной Украинской Православной Церковью служили Богу, служили интересам нашего украинского народа и служили интересам нашего украинского государства", - сказал Епифаний.

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Он добавил, что в течение прошлого года к Православной Церкви Украины присоединились "около 600 приходов со стороны Русской православной церкви Украины". "В последние месяцы возникли определенные проблемы, связанные с перерегистрацией, то есть, де-факто. Некоторые приходы, провозгласили переход, оформляют свои документы", - добавил митрополит.

Напомним, год назад Украина получила Томос.

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