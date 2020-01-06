Епіфаній заявив, що Православна Церква України відбулася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що Православна Церква України відбулася, однак потрібно ще багато працювати. Про це він сказав журналістам у понеділок, передає УНН.
"Завершається перший рік інституційного становлення Православної Церкви України, і сьогодні ми можемо сказати, що Православна Церква України, як така, відбулася. Але попереду нам потрібно ще багато працювати задля того, щоб всі православні українці об’єдналися навколо Києва, щоб всі ми разом в єдиній помісній Українській Православній Церкві служили Богові, служили інтересам нашого українського народу і служили інтересам нашої української держави", - сказав Епіфаній.
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Він додав, що протягом минулого року до Православної Церкви України долучилося "близько 600 парафій з боку Російської православної церкви України". "В останні місяці виникли певні проблеми, пов’язані з перереєстрацією, тобто, де-факто. Деякі парафії, які проголосили перехід, оформляють свої документи", - додав митрополит.
Нагадаємо, рік тому Україна отримала Томос.