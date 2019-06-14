Епифаний: властные амбиции Филарета хотят разрушить вековые надежды народа на собственную церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что "властные амбиции" почетного патриарха ПЦУ Филарета хотят разрушить надежды на собственную поместную православную церковь. Об этом Епифаний заявил в эфире "Радио НВ", сообщает УНН.
"Сейчас мы видим, что одним единственным бенефициаром хочет быть одна определенная фигура (Филарет), определенным одним акционером. Но мы хотим, чтобы эта церковь в будущем руководилась соборно, а не единолично. К сожалению, определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха Филарета хотят разрушить все столетние надежды украинского народа иметь свою поместную православную церковь", - сказал он.
Епифаний также заявил, что после возникновения недоразумений пытался найти компромисс с Филаретом, но тот "говорил языком ультиматумов".
Среди требований, на которых настаивает Филарет, Епифаний назвал восстановление Киевского патриархата и титула патриарха Киевского, принятие устава Киевского патриархата и созыва его Синода.
Предстоятель ПЦУ отметил, что сейчас общается с Филаретом только через СМИ.
Напомним, ПЦУ официально прокомментировала намерение УПЦ КП созвать собор.