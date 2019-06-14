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Епіфаній: владні амбіції Філарета хочуть зруйнувати столітні надії народу на власну церкву

Київ • УНН

 • 17233 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що "владні амбіції" почесного патріарха ПЦУ Філарета хочуть зруйнувати надії на власну помісну православну церкву. Про це Епіфаній заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє УНН.

Епіфаній: владні амбіції Філарета хочуть зруйнувати столітні надії народу на власну церкву

"Зараз ми бачимо, що одним єдиним бенефіціаром хоче бути одна певна постать (Філарет), певним одним акціонером. Але ми хочемо, щоб ця церква в майбутньому керувалася соборно, а не одноосібно. На жаль, певні владні амбіції з боку почесного патріарха Філарета хочуть зруйнувати всі столітні надії українського народу мати свою помісну православну церкву", — сказав він.

Епіфаній також заявив, що після виникнення непорозумінь намагався знайти компроміс із Філаретом, але той "говорив мовою ультиматумів".

Серед вимог, на яких наполягає Філарет, Епіфаній назвав відновлення Київського патріархату і титулу патріарха Київського, ухвалення статуту Київського патріархату і скликання його Синоду.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що зараз спілкується з Філаретом тільки через ЗМІ.

Нагадаємо, ПЦУ офіційно прокоментувала намір УПЦ КП скликати собор.

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