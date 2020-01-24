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Эпидемия коронавируса: в США подтвердили второй случай заражения вирусом

Киев • УНН

 • 11989 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Второй случай заболевания пневмонией, вызванной коронавируса нового типа 2019-nCoV, подтвержденный в США в Чикаго. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CBS, пишет УНН со ссылкой также на издание Chicago Tribune.

Эпидемия коронавируса: в США подтвердили второй случай заражения вирусом

По данным департамента общественного здравоохранения штата Иллинойс, заболевшей оказалась 60-летняя женщина, которая в конце декабря 2019 года отправилась в Ухань, где была зарегистрирована вспышка коронавируса нового типа. Пациентка вернулась в Чикаго 13 января. Информации о симптомах заболевшей женщины не приводится.

21 января агентство Reuters со ссылкой на представителя Центров по контролю и профилактике заболеваний США информировало, что новый тип коронавируса впервые диагностирован у человека, прибывшего из КНР в Сиэтл.

Как сообщал УНН, в Украине трех человек проверили из-за подозрения на коронавирус.

Добавим, что Китай за шесть дней построит специализированную больницу для лечения страдающих от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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