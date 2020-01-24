Епідемія коронавірусу: у США підтвердили другий випадок зараження вірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Другий випадок захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом нового типу 2019-nCoV, підтверджений в США в Чикаго. Про це в п’ятницю повідомила телекомпанія CBS, пише УНН з посиланням також на видання Chicago Tribune.
За даними департаменту охорони здоров’я штату Іллінойс, хворою виявилася 60-річна жінка, яка в кінці грудня 2019 року вирушила в Ухань, де був зареєстрований спалах коронавірусу нового типу. Пацієнтка повернулася в Чикаго 13 січня. Інформації про симптоми хворої жінки не наводиться.
21 січня агентство Reuters з посиланням на представника Центрів по контролю і профілактиці захворювань США інформувало, що новий тип коронавірусу вперше діагностований у людини, яка прибула з КНР в Сіетл.
Як передавав УНН, в Україні трьох людей перевірили через підозру на коронавірус.
Додамо, що Китай за шість днів побудує спеціалізовану лікарню для лікування страждаючих від пневмонії, викликаної коронавірусом нового типу.