Эпидемия гриппа в Румынии: количество смертей достигло 165

"Женщина в возрасте 80 лет, из округа Клуж, которая была вакцинирована от гриппа, но имела и другие заболевания, и 82-летняя женщина из Бухареста, которая не была вакцинирована являются последними жертвами эпидемии гриппа", - пишет Newsweek.ro.

Сообщается, что две недели назад число смертей от гриппа в текущем сезоне превысило количество смертей в прошлом году, когда было зарегистрировано 129 летальных случая.

Как сообщал УНН, министр здравоохранения Румынии Сорина Пинтеа объявила об эпидемии гриппа 30 января, когда на тот момент умерло от заболевания 54 человека.



Напомним, с начала текущего года в Украине уже умерло уже десять человек, среди которых трое детей.