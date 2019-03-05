Епідемія грипу в Румунії: кількість смертей досягла 165
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У кількість детальних витрат в результаті захворювання на грип в Румунії досягла 165. Останньою померла жінка, яка була щеплена від вірусу, передає УНН з посиланням на румунський Інститут громадського здоров'я.
"Жінка у віці 80 років, з округу Клуж, яка була вакцинована від грипу, але мала й інші захворювання, і 82-річна жінка з Бухареста, яка не була вакцинована є останніми жертвами епідемії грипу", - пише Newsweek.ro.
Повідомляється, що два тижні тому число смертей від грипу в поточному сезоні перевищила кількість смертей в минулому році, коли було зареєстровано 129 летальних випадки.
Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров'я Румунії Соріна Пінтеа оголосила про епідемію грипу 30 січня, коли на той момент померло від захворювання 54 людини.
Нагадаємо, з початку поточного року в Україні вже померло вже десять чоловік, серед яких троє дітей.