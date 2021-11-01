Эпидемиолог: Украина заняла второе место в Европе по смертности от коронавирус, худшее - впереди

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 26104 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 55033 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 75472 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 228821 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 130961 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 399512 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316253 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215095 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244973 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255598 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.1м/с
61%
Популярные новости

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12586 просмотра

В Кривом Роге возросло количество пострадавших до 42, двое детей в тяжелом состоянии

4 апреля, 20:41 • 9038 просмотра

Глава МИД Турции: Мирное соглашение между Украиной и рф лучше смерти и разрушений

4 апреля, 21:05 • 7536 просмотра

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 9686 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 20502 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 5854 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 139241 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 228821 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 399511 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 259928 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 12690 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 21644 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 50351 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74961 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59882 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ТикТок

Эпидемиолог: Украина заняла второе место в Европе по смертности от коронавирус, худшее - впереди

Киев • УНН

 • 33951 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ситуация с коронавирусом в Украине — критическая и будет ухудшаться с каждым днем. Об этом журналистам УНН рассказал эпидемиолог Владимир Широбоков.

Эпидемиолог: Украина заняла второе место в Европе по смертности от коронавирус, худшее - впереди

Цитата

“По моим прогнозам ситуация будет ухудшаться. Ситуация тяжелая. Нарастание идет постоянно, оно очень стремительное. Мы уже на втором месте по смертности в ЕС”, — подчеркнул эпидемиолог.

Детали

Сейчас Украина действительно оказалась в мировых лидерах по суточной смертности от COVID-19, — сообщает сервис Worldometers.

Только за сутки зафиксировано 298 летальных случаев, больше — только в России.

Всего же за время пандемии зафиксировано 2,93 млн случаев COVID-19, за сутки — 13 936.

По мнению политолога Виталия Балы, Украина уже не справилась с пандемией, а такой коллапс вызван в том числе и организационными моментами со стороны власти.

“На самом деле мы уже не справились с пандемией. Да, кислорода не хватает. Однако когда я сейчас слышу объяснение от властей, что штамм Дельта требует больше кислорода на больных и поэтому его не хватает — ну извините, про штамм Дельта было давно известно, что он нуждается при лечении больше кислорода, поэтому я не понимаю почему не могли решить этот вопрос раньше? Почему не построили в опорных больницах в областях те же станции для изготовления кислорода?.. Это организационные моменты и по большому счету это одна из ситуаций, которая подчеркивает некомпетентность людей, находящихся у власти”, — считает политолог.

Отметим

Сейчас почти вся Украина находится в “красной зоне”: только Днепропетровская и Кировоградская области по показателям уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают “желтой” зоне. В большинстве же областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.

С сегодняшнего дня и столица ушла на “карантин” и находится в “красной зоне”. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице за сутки от COVID-19 умерло 39 человек, а заболели около пол тысячи.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,673.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.48