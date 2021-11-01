Эпидемиолог: Украина заняла второе место в Европе по смертности от коронавирус, худшее - впереди
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ситуация с коронавирусом в Украине — критическая и будет ухудшаться с каждым днем. Об этом журналистам УНН рассказал эпидемиолог Владимир Широбоков.
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“По моим прогнозам ситуация будет ухудшаться. Ситуация тяжелая. Нарастание идет постоянно, оно очень стремительное. Мы уже на втором месте по смертности в ЕС”, — подчеркнул эпидемиолог.
Детали
Сейчас Украина действительно оказалась в мировых лидерах по суточной смертности от COVID-19, — сообщает сервис Worldometers.
Только за сутки зафиксировано 298 летальных случаев, больше — только в России.
Всего же за время пандемии зафиксировано 2,93 млн случаев COVID-19, за сутки — 13 936.
По мнению политолога Виталия Балы, Украина уже не справилась с пандемией, а такой коллапс вызван в том числе и организационными моментами со стороны власти.
“На самом деле мы уже не справились с пандемией. Да, кислорода не хватает. Однако когда я сейчас слышу объяснение от властей, что штамм Дельта требует больше кислорода на больных и поэтому его не хватает — ну извините, про штамм Дельта было давно известно, что он нуждается при лечении больше кислорода, поэтому я не понимаю почему не могли решить этот вопрос раньше? Почему не построили в опорных больницах в областях те же станции для изготовления кислорода?.. Это организационные моменты и по большому счету это одна из ситуаций, которая подчеркивает некомпетентность людей, находящихся у власти”, — считает политолог.
Отметим
Сейчас почти вся Украина находится в “красной зоне”: только Днепропетровская и Кировоградская области по показателям уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и коэффициента выявления случаев инфицирования отвечают “желтой” зоне. В большинстве же областей фиксируют самый высокий уровень эпидемической опасности.
С сегодняшнего дня и столица ушла на “карантин” и находится в “красной зоне”. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице за сутки от COVID-19 умерло 39 человек, а заболели около пол тысячи.