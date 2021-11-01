Епідеміолог: Україна посіла друге місце у Європі за смертністю від коронавірусу, найгірше - попереду

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“За моїми прогнозами ситуація буде погіршуватися... Ситуація важка. Наростання іде постійно, воно дуже стрімке. Ми вже на другому місці за смертністю у ЄС”, — наголосив епідеміолог.

Деталі

Наразі Україна дійсно опинилася у світових лідерах за добовою смертністю від COVID-19, — повідомляє сервіс Worldometers.



Лише за добу зафіксовано 298 летальних випадків, більше — лише в Росії.

Усього ж за час пандемії зафіксовано 2,93 млн випадків COVID-19, за добу — 13 936.

На думку політолога Віталія Бали, Україна вже не впоралася з пандемією, а такий колапс спричинений зокрема й організаційними моментами з боку влади.

“Насправді ми вже не впоралися з пандемією. Так, кисню не вистачає. Однак коли я зараз чую пояснення від влади, що штам Дельта вимагає більше кисню на хворих і тому його не вистачає — ну то вибачте, про штам Дельта було давно відомо, що він потребує при лікуванні більше кисню, тому я не розумію чому не могли вирішити це питання раніше? Чому не побудували в опорних лікарнях в областях ті ж станції для виготовлення кисню?.. Це організаційні моменти і по великому рахунку це одна із ситуацій, яка підкреслює некомпетентність людей, які перебувають при владі”, — вважає політолог.

Зазначимо

Наразі майже вся Україна перебуває у “червоній зоні”: лише Закарпатська та Кіровоградська області за показниками рівня госпіталізацій із COVID-19, завантаженості ліжок із киснем і коефіцієнта виявлення випадків інфікування відповідають “жовтій” зоні. У більшості ж областей фіксують найвищий рівень епідемічної небезпеки.

Відсьогодні й столиця пішла на “карантин” і перебуває у “червоній зоні”. За словами мера міста Віталія Кличка, у столиці за добу від COVID-19 померло 39 людей, а захворіло близько пів тисячі.