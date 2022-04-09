EPAM Systems Inc., EarthDaily Analytics, Worldline Ingenico присоединяются к санкциям и уходят с рынка рф

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 1902 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 19284 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 29466 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 63449 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 104686 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 138298 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 290963 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 137051 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123568 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 387376 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
54%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 15079 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 22881 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 22578 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 11447 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 7236 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 19284 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 290963 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 309188 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 387376 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 362837 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 6684 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 83469 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116796 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 136447 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174862 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

EPAM Systems Inc., EarthDaily Analytics, Worldline Ingenico присоединяются к санкциям и уходят с рынка рф

Киев • УНН

 • 158570 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Facebook написал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, что новые компании присоединились к бойкоту против россии. Об этом информирует УНН.

EPAM Systems Inc., EarthDaily Analytics, Worldline Ingenico присоединяются к санкциям и уходят с рынка рф

Детали

* EPAM Systems Inc. Уходит из России и прекращает все операции в стране. Об этом в письме сотрудникам сообщил СЕО IT-компании Аркадий Добкин: "в Соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций путем активного переезда сотрудников. В это время значительное количество сотрудников уже выехали за пределы страны", — написал он.

При этом EPAM планирует продолжить работу в беларуси, а также увеличить штат своих сотрудников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке. Ранее, 4 марта, компания заявила о прекращении обслуживания российских клиентов.

* Канадская EarthDaily Analytics прекращает свою деятельность в россии, в частности закрывает местный офис в Москве. Компания также расторгла контракт на стадии разработки с российской компанией по наблюдению за Землей TerraTech. EarthDaily Analytics занимается работой и анализом данных, в частности через свою платформу Geosys, необходимую для сельскохозяйственных компаний и фермеров.

* Worldline Ingenico в соответствии со своей корпоративной политикой немедленно ввела в действие все международные санкции, которые применяются к россии, и будет продолжать это делать до тех пор, пока это необходимо.

Напомним

Acer приостановил работу в россии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии
Brent
$61.18
Bitcoin
$77,702.40
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,058.65
Ethereum
$1,485.44