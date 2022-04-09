EPAM Systems Inc., EarthDaily Analytics, Worldline Ingenico присоединяются к санкциям и уходят с рынка рф

Детали

* EPAM Systems Inc. Уходит из России и прекращает все операции в стране. Об этом в письме сотрудникам сообщил СЕО IT-компании Аркадий Добкин: "в Соответствии с планами обеспечения непрерывности бизнеса компании, которые были введены в феврале 2022 года, EPAM ускоряет перевод своих российских операций путем активного переезда сотрудников. В это время значительное количество сотрудников уже выехали за пределы страны", — написал он.

При этом EPAM планирует продолжить работу в беларуси, а также увеличить штат своих сотрудников в Европе, Центральной Азии, Индии и Латинской Америке. Ранее, 4 марта, компания заявила о прекращении обслуживания российских клиентов.

* Канадская EarthDaily Analytics прекращает свою деятельность в россии, в частности закрывает местный офис в Москве. Компания также расторгла контракт на стадии разработки с российской компанией по наблюдению за Землей TerraTech. EarthDaily Analytics занимается работой и анализом данных, в частности через свою платформу Geosys, необходимую для сельскохозяйственных компаний и фермеров.

* Worldline Ingenico в соответствии со своей корпоративной политикой немедленно ввела в действие все международные санкции, которые применяются к россии, и будет продолжать это делать до тех пор, пока это необходимо.

Напомним

Acer приостановил работу в россии.