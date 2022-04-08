Acer призупинив роботу в росії

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"Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між росією та Україною. У зв'язку з останніми подіями Acer вирішила призупинити свій бізнес в росії", — ідеться у повідомленні.

У компанії висловили сподівання на те, що мир в Україні буде відновлено якнайшвидше.

Нагадаємо

Виробник комп'ютерних процесорів Intel зупинив діяльність у росії.