Acer призупинив роботу в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Тайванський виробник комп'ютерної техніки та електроніки Acer вирішив призупинити діяльність в росії. Про це повідомили на сайті компанії, інформує УНН.
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"Acer суворо дотримується чинних законів і правил міжнародної торгівлі, а також уважно стежить за конфліктом між росією та Україною. У зв'язку з останніми подіями Acer вирішила призупинити свій бізнес в росії", — ідеться у повідомленні.
У компанії висловили сподівання на те, що мир в Україні буде відновлено якнайшвидше.
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Виробник комп'ютерних процесорів Intel зупинив діяльність у росії.