Компанія Intel зупинила діяльність в росії

Цитата

"Intel продовжує приєднуватися до світової спільноти, засуджуючи війну росії проти України та закликаючи до швидкого повернення до миру. Ми негайно призупинили всі бізнес-операції в росії. Наші думки з усіма, кого торкнулася ця війна, особливо з жителями України та сусідніх країн, а також з усіма людьми у всьому світі, які мають сім'ї, друзів та близьких в цьому регіоні… Ми працюємо, щоб підтримати всіх наших співробітників у цій складній ситуації, зокрема 1200 наших співробітників у росії".

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Виробники комп'ютерних процесорів Intel та AMD оголосили про припинення постачання своєї продукції до росії та білорусі.