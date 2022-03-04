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Intel і AMD припиняють постачати продукцію до Росії та Білорусі

Intel і AMD припиняють постачати продукцію до Росії та Білорусі

Київ • УНН

 • 120183 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Виробники комп'ютерних процесорів Intel та AMD оголосили про припинення постачання своєї продукції до РФ та Білорусі, пише УНН.

Цитата

"Intel засуджує вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі поставки клієнтам як у Росії, так і в Білорусі", - написали в компанії.

Також Intel розповів, що через пожертвування своїх співробітників зібрав 1,2 мільйона доларів допомоги.

"AMD припиняє продажі своєї продукції в Росію. (...) За даними AMD, заборона... поширюється на Білорусь, яку Росія використовувала як базу для своїх атакуючих сил", - йдеться у повідомленні профільного видання PC World.

"На підставі санкцій, введених проти Росії Сполученими Штатами та іншими країнами, наразі AMD призупиняє продаж і розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі", - сказав представник AMD.

Уточнюється, що обмеження стосуються всіх продуктів AMD.

Доповнення

Захід вже ввів кілька пакетів санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну.

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