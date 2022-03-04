Intel і AMD припиняють постачати продукцію до Росії та Білорусі

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"Intel засуджує вторгнення Росії в Україну, і ми призупинили всі поставки клієнтам як у Росії, так і в Білорусі", - написали в компанії.
Також Intel розповів, що через пожертвування своїх співробітників зібрав 1,2 мільйона доларів допомоги.
"AMD припиняє продажі своєї продукції в Росію. (...) За даними AMD, заборона... поширюється на Білорусь, яку Росія використовувала як базу для своїх атакуючих сил", - йдеться у повідомленні профільного видання PC World.
"На підставі санкцій, введених проти Росії Сполученими Штатами та іншими країнами, наразі AMD призупиняє продаж і розповсюдження нашої продукції в Росії та Білорусі", - сказав представник AMD.
Уточнюється, що обмеження стосуються всіх продуктів AMD.
Доповнення
Захід вже ввів кілька пакетів санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну.