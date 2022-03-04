Intel и AMD прекращают поставлять продукцию в Россию и Беларусь

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"Intel осуждает вторжение России в Украину, и мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси", - написали в компании.

Также Intel рассказал, что через пожертвования своих сотрудников собрал 1,2 миллиона долларов помощи.

"AMD прекращает продажи своей продукции в Россию. (...) По данным AMD, запрет... распространяется на Беларусь, которую Россия использовала как базу для своих атакующих сил", - говорится в сообщении профильного издания PC World.

"На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажу и распространение нашей продукции в России и Беларуси", - сказал представитель AMD.

Уточняется, что ограничения касаются всех продуктов AMD.

Дополнения

Запад уже ввел несколько пакетов санкций против РФ за ее вторжение в Украину.