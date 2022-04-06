Компания Intel остановила деятельность в россии

Цитата

"Intel продолжает присоединяться к мировому сообществу, осуждая войну россии против Украины и призывая к быстрому возвращению к миру. Мы немедленно приостановили все бизнес-операции в россии. Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе. Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в россии".

Ранее

Производители компьютерных процессоров Intel и AMD объявили о прекращении поставок своей продукции в россии и беларуси.