Acer приостановил работу в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer решил приостановить деятельность в россии. Об этом сообщили на сайте компании, информирует УНН.
Детали
"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в россии", — говорится в сообщении.
В компании выразили надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно быстрее.
Напомним
Производитель компьютерных процессоров Intel остановил деятельность в россии.