Acer приостановил работу в россии

Детали

"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в россии", — говорится в сообщении.

В компании выразили надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно быстрее.

Напомним

Производитель компьютерных процессоров Intel остановил деятельность в россии.