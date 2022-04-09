EPAM Systems Inc., EarthDaily Analytics, Worldline Ingenico приєднуються до санкцій та йдуть з ринку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Про це у Facebook написав Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, що нові компанії приєдналися до бойкоту прти росії. Про це інформує УНН.
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• EPAM Systems Inc. йде з росії та припиняє всі операції в країні. Про це в листі до співробітників повідомив СЕО IT-компанії Аркадій Добкін: «Відповідно до планів забезпечення безперервності бізнесу компанії, які були введені в лютому 2022 року, EPAM пришвидшує переведення своїх російських операцій шляхом активного переїзду співробітників. У цей час значна кількість співробітників вже виїхали за межі країни», — написав він.
При цьому EPAM планує продовжити роботу в білорусі, а також збільшити штат своїх співробітників у Європі, Центральній Азії, Індії та Латинській Америці. Раніше, 4 березня, компанія заявила про припинення обслуговування російських клієнтів.
• Канадська EarthDaily Analytics припиняє свою діяльність у росії, зокрема закриває місцевий офіс у Москві. Компанія також розірвала контракт на стадії розробки з російською компанією зі спостереження за Землею TerraTech. EarthDaily Analytics займається роботою та аналізом даних, зокрема через свою платформу Geosys, необхідну для сільськогосподарських компаній і фермерів.
• Worldline Ingenico відповідно до своєї корпоративної політики негайно ввела в дію всі міжнародні санкції, які застосовуються до росії, і продовжуватиме це робити доти, доки це необхідно.
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