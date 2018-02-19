Энтузиаст создал сайт для наблюдения за Tesla в космосе в режиме реального времени
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Инженер Бен Пирсон создал сайт Whereisroadster.com, на котором можно в реальном времени следить за Tesla, отправленной в космос. Сайт показывает расстояние машины относительно других небесных тел и Солнца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.
По словам Пирсона, он интересуется космосом с третьего класса и прочитал все книги в библиотеке, которые только смог найти на эту тему. В день запуска Falcon Heavy с Tesla на борту он заметил, что многие пользователи спрашивали о том, как отслеживать объект в космосе. Он решил разобраться, как это сделать, и создал специальный сайт.
Сразу после запуска расчеты Пирсона не сходились с орбитой, которую указывал Маск. Однако позже выяснилось, что двигатели отключили слишком поздно и Tesla пролетит мимо Марса. Пирсон отметил, что почувствовал облегчение, когда узнал, что Маск ошибся, а его расчеты оказались верными.
Whereisroadster работает благодаря расчетам инженера и данным Лаборатории реактивного движения NASA. По информации сайта, Tesla окажется ближе к Марсу в октябре 2020 во время второго витка вокруг Солнца, а затем начнет удаляться от красной планеты.
Что будет после ноября 2020 сайт не показывает. Однако исследователи считают, что Tesla может вернуться на Землю, сгорев в атмосфере, упасть на Марс, или столкнуться с астероидом, так как ее орбита пересекается с поясом астероидов.
Как сообщал УНН, киевский метрополитен в Twitter обратился к американскому изобретателя Илону Маска с предложением разместить на станции метро “Арсенальная” автомобиль Tesla.