Ентузіаст створив сайт для спостереження за Tesla в космосі в режимі реального часу

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Інженер Бен Пірсон створив сайт Whereisroadster.com, на якому можна в реальному часі стежити за Tesla, відправленою в космос. Сайт показує відстань машини щодо інших небесних тіл і Сонця. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.