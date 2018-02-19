Ентузіаст створив сайт для спостереження за Tesla в космосі в режимі реального часу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Інженер Бен Пірсон створив сайт Whereisroadster.com, на якому можна в реальному часі стежити за Tesla, відправленою в космос. Сайт показує відстань машини щодо інших небесних тіл і Сонця. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
За словами Пірсона, він цікавиться космосом з третього класу і прочитав всі книги в бібліотеці, які тільки зміг знайти на цю тему. У день запуску Falcon Heavy з Tesla на борту він зауважив, що багато користувачів запитували про те, як відслідковувати об’єкт в космосі. Він вирішив розібратися, як це зробити, і створив спеціальний сайт.
Відразу після запуску розрахунки Пірсона не сходилися з орбітою, яку вказував Маск. Однак пізніше з’ясувалося, що двигуни відключили занадто пізно і Tesla пролетить повз Марс. Пірсон зазначив, що відчув полегшення, коли дізнався, що Маск помилився, а його розрахунки виявилися вірними.
Whereisroadster працює завдяки розрахунками інженера і даними Лабораторії реактивного руху NASA. За інформацією сайту, Tesla виявиться найближче до Марсу в жовтні 2020 року під час другого витка навколо Сонця, а потім почне віддалятися від червоної планети.
Що буде після листопаду 2020 року сайт не показує. Однак дослідники вважають, що Tesla може повернутися на Землю, згорівши в атмосфері, впасти на Марс, або зіткнутися з астероїдом, так як її орбіта перетинається з поясом астероїдів.
Як повідомляв УНН, київський метрополітен у Twitter звернувся до американського винахідника Ілона Маска з пропозицією розмістити на станції метро “Арсенальна” автомобіль Tesla.