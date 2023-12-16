Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе
Киев • УНН
Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Германии Бербок обсудили оборону Израиля против ХАМАС, гуманитарные потребности Газы, защиту гражданского населения, предотвращение новых конфликтов, а также ответ на атаки хуситов в Красном море.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок приветствовал поддержку немецким руководством права Израиля на то, чтобы "гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет повторить теракты 7 октября". Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает УНН.
Детали
Стороны также обсудили неотложность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта.
Блинкен подчеркнул важность международных усилий по прекращению нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и поддержанию безопасности на море.
У Израиля и США есть разногласия по будущему Газы - Нетаньяху 12.12.23, 17:32 - [views_0]
Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе
Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Германии Бербок обсудили оборону Израиля против ХАМАС, гуманитарные потребности Газы, защиту гражданского населения, предотвращение новых конфликтов, а также ответ на атаки хуситов в Красном море.
ПВО сбила все беспилотники, атаковавшие Киев
Противовоздушная оборона Киева сбила все атакующие беспилотники во время ночной атаки 16 декабря, жертв в результате инцидента не было. Это уже шестая воздушная атака на город в декабре.
В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП
Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.
США одобрили продажу оборудования Тайваню на $300 млн для стабильной работы связи
Государственный департамент США одобрил продажу на сумму 300 миллионов долларов для поддержки тактических информационных систем Тайваня, направленных на содействие региональной стабильности и безопасности. Эта продажа оружия может усилить напряженность в отношениях между США и Китаем.
Атаки хуситов на корабли: Красным морем прекращают возить грузы
Мировые контейнерные судоходные компании приостанавливают операции в Красном море из-за нападений хуситов на гражданские суда, а ведущие компании, такие как Maersk и Hapag-Lloyd, временно приостанавливают перевозки своих грузов.
Цукерберг строит подземный бункер на Гавайях - расследование
Марк Цукерберг строит большой подземный бункер как часть секретного комплекса на острове Кауаи, Гавайи, с роскошными удобствами и высоким уровнем безопасности, стоимостью более 270 миллионов долларов.
Интерпол провел операцию по всей Азии по изъятию незаконного огнестрельного оружия, проведя более 1700 арестов
Операция Интерпола Trigger-Salvo II в Азии привела к более 1700 арестам, изъятию 714 единиц огнестрельного оружия и более 45 тыс. боеприпасов.
Макрон призвал Орбана "вести себя как европеец"
По убеждению президента Франции, премьер Венгрии должен проявлять уважение к ЕС и не пытаться брать его "в заложники". Впрочем, Орбан уже заявил о дальнейших планах вести торги с Брюсселем за финансирование для Украины.
Нидерланды сняли возражения о вступлении Болгарии в Шенгенскую зону
Болгария при принятии необходимых реформ отвечает всем установленным критериям.
Смартфоны Pixel 9 будут оснащены эксклюзивным ШИ-помощником – СМИ
Google представит серию Pixel 9 с эксклюзивным помощником Pixie AI.