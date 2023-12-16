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Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 03:56  •  8844 просмотра

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Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Германии Бербок обсудили оборону Израиля против ХАМАС, гуманитарные потребности Газы, защиту гражданского населения, предотвращение новых конфликтов, а также ответ на атаки хуситов в Красном море.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок приветствовал поддержку немецким руководством права Израиля на то, чтобы "гарантировать, что ХАМАС никогда не сможет повторить теракты 7 октября". Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает УНН.

Детали

Стороны также обсудили неотложность удовлетворения гуманитарных потребностей в Газе, защиту гражданского населения и усилия по предотвращению дальнейшего распространения конфликта.

Блинкен подчеркнул важность международных усилий по прекращению нападений йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море и поддержанию безопасности на море.

У Израиля и США есть разногласия по будущему Газы - Нетаньяху 12.12.23, 17:32 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Ентоні Блінкен та глава МЗС Німеччини обговорили ситуацію в Газі
Anthony Blinken and German Foreign Minister discuss the situation in Gaza
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Энтони Блинкен и глава МИД Германии обсудили ситуацию в Газе

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