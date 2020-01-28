Энергосистема Украины продолжает работу без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,57 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"27 января атомными станциями выработано 253,57 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.
Как отмечается, 28 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 40-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 37-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 23-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 430-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 065 МВт, РАЭС - 2420 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 26 января, АЭС было произведено 253,65 млн кВт-ч электроэнергии.