Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. По состоянию на 24 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 73-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 79-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 67-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 181-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 905 МВт, РАЭС - 2760 МВт, ЮУАЭС - 970 МВт, ХАЭС - 1 005 МВт.
Отмечается, за минувшие сутки, 23 мая, станциями выработано 207,75 млн кВт-ч электроэнергии.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, Министерство энергетики и угольной отрасли будет настаивать на запуске рынка электрической энергии в Украине уже с 1 июля.