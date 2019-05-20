Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По состоянию на 20 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 69-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 63-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 3 Южно-Украинской АЭС 5-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 177-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
Отмечается, за минувшие сутки, 19 мая, станциями выработано 207,78 млн кВт-ч электроэнергии.
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 890 МВт, РАЭС - 2750 МВт, ЮУАЭС - 970 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
В "Энергоатоме" добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 1 мая, в 22:30 турбогенератор ТГ-4 энергоблока № 2 РАЭС подключен к сети после завершения капитального планово-предупредительного ремонта, который длился с 6 марта 2019 года.