Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Станом на 20 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 69-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 75-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 63-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 5-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 177-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, минулої доби, 19 травня, станціями вироблено 207,78 млн кВт-г електроенергії.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 890 МВт, РАЕС — 2 750 МВт, ЮУАЕС — 970 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 1 травня, о 22:30 турбогенератор ТГ-4 енергоблоку № 2 РАЕС підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту, який тривав з 6 березня 2019 року.