Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"5 февраля на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 39-е сутки капитального планового ремонту. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 73-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" добавили, что за прошедшие сутки, 4 февраля, станциями выработано 282,63 млн кВт-ч электроэнергии.
Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, в Украине в прошлом году производство электроэнергии увеличилось на 1,1% против 2017 года.