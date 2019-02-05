Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73966 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100240 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133452 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131277 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125802 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 163037 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117898 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 13557 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 1 февраля в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"5 февраля на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 39-е сутки капитального планового ремонту. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 73-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, что за прошедшие сутки, 4 февраля, станциями выработано 282,63 млн кВт-ч электроэнергии.

Через системные ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 16,80 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, в Украине в прошлом году производство электроэнергии увеличилось на 1,1% против 2017 года.

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