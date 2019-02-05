Енергосистема України працює без двох атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Станом на 1 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"5 лютого на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків. На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 39-а доба капітального планового ремонту.На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 73-а доба середнього планового ремонту", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" додали, що минулої доби, 4 лютого, станціями вироблено 282,63 млн кВт-г електроенергії.
Через системні обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 16,80 млн кВт-г електроенергії.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, в Україні у минулому році виробництво електроенергії збільшилося на 1,1% проти 2017 року.