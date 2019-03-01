Энергосистема Украины работает без двух атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на 1 марта в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
"На энергоблоке № 3 Запорожской АЭС 5-е сутки текущего ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 97-е сутки среднего планового ремонта. Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 980 МВт, РАЭС - 2810 МВт, ЮУАЭС - 2 770 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт", - говорится в повидмоленни.
По данным "Энергоатома", за минувшие сутки, 28 февраля, станциями выработано 277,88 млн кВт-ч электроэнергии.
Через балансовое ограничение за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 6,95 млн кВт-ч электроэнергии.
В ведомстве добавили, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, энергоблок № 1 Ровенской АЭС подключен к сети.